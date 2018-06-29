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Hakaret eden 5 kışı daha tutuklandı

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Hakaret eden 5 kışı daha tutuklandı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı 'a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin sosyal medyada ve basında yer alması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklanmıştı. Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, Alsancak semtinde mitingin düzenlendiği alana yakın konumdaki bir eğlence merkezinde geçtiği tespit edilerek 'a küfrettiği belirlenen 5 şüpheli daha kamera kayıtlarından tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. Böylece aynı soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12 oldu.
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Hakaret eden 5 kışı daha tutuklandı
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