Kısacak yaşamına 5 ameliyat sığdırdı

Denizli
'de kalp hastası olarak dünyaya gelen ve hastalığı 2 yaşında fark edilen Yunus Kara
, 11 yaşına kadar 5 kalp ameliyatı geçirdi. En son İstanbul'da geçirdiği ameliyat sırasında beyin kanaması geçiren ve yaklaşık 3 aydan bu yana beyin kanamasına bağlı olarak kısmi felç yaşayan Kara, Pamukkale Üniversitesi
Göğüs Polikliniği'nde sağlığına kavuşmak için geçireceği son ameliyata gün sayıyor. Kısacık hayatına 5 ameliyat sığdıran minik Yunus, hasta yatağında boğazında bir cihaz olduğundan dolayı konuşamadığı için çevresiyle seslerle anlaşıyor. Söylenenlere çıkardığı sesler ile sadece 'evet ve hayır' diyebilen küçük çocuk yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen yine de gülmeyi başararak umudunu koruyor. SESİNE KAVUŞSUN YETER
Yunus'un yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen ailesi olarak halen ümitlerini koruduklarını belirten anne Nuray Kara
, "Yunus'un doğuştan kalp hastası olarak doğduğunu 2 yaşında öğrendik. 2 yaşında anjiyo oldu, anjiyodan sonra hemen ameliyata geçti. Bir de 4 ve 7.5 yaşında ameliyat oldu. Allah'ın izniyle ayağa kalktı, yürüdü, önceki gibi koşabildi, oynayabildi, okuluna kendisi gidip gelebildi bir sıkıntı olmadı. Son ameliyat esnasında beyine pıhtı atınca kısmi felç kaldı. Allah'ın izniyle inşallah o da düzelecek. Duaya, ihtiyacımız var, ekonomik anlamda bir talebimiz yok, sadece dua itiyoruz" diye konuştu. Oğluyla seslerle anlaştıklarını kaydeden Nuray Kara, "Hareketlere cevap veriyor, yani sorduğun zaman seslerle cevap veriyor. Mesela 3 sefer 'evet' demek, 2 sefer 'hayır', çok istemediği şeye de 'çık' sesi çıkarıyor, bunu kendisi söylüyor. İşlemde çok rahat kendi sesine kavuşsun, tek istediğim o" dedi.