KSK’de Erhan krizi

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3. Lig'de kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Karşıyaka'da kaleci Erhan, takımdan ayrılmak istiyor. Kariyerine üst liglerde devam etmek isteyen, 3'üncü Lig'de oynamaya sıcak bakmayan 23 yaşındaki file bekçisi, bonservisinin verilmesi konusunda ısrarcı. Yeşil-kırmızılılarda 4 sezondur A takım kadrosunda yer alan, takımın Spor Toto 1. Lig'den düştüğü 2015-16 sezonunun son haftalarından beri ilk 11'in değişilmezlerinden olan Erhan'ın hazır durumda bir alternatifi bulunmuyor. Erhan'ı bonservis karşılığında olsa dahi bırakmaya yanaşmayan yönetim, genç kaleciye geçtiğimiz haftalarda 166 bin lira tutarındaki alacağını yatırıp serbest kalmasını engelledi. Erhan'ın antrenmanlara çıkıp çıkmayacağı belirsiz.