Küçük melis ölümden döndü Akarca Koyu’nda İZSU’nun neden olduğu çevre felaketi büyüyor. 6 yaşındaki bir çocuk, her şeyden habersizce, Akarca Koyu’nda deniz suyundan mikrop kaparak hastaneye kaldırıldı





SAĞLIĞIMIZLA OYNUYORLAR

Kızlarının başına gelenlerin başkasının başına gelmemesi için yetkililere seslenen anne Müge K, "Bayramın ikinci günü, bir vatandaş çevre sakinlerini kirliliğe karşı uyarınca, eşim kızımızı denizden çıkardı. Pazar sabahı küçük kızımda kusma ve ishal ile birlikte enfeksiyon başladı. Pazartesi günü sağlık ocağı ile başlayan tedavi süreci daha sonra iki hastane ile devam etti. Şikayetler devam edince Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne gittik. Her iki hastanede de tahliller yapıldı. Bu tahlillerde vücuttaki enfeksiyon miktarının 50'nin üzerine çıktığı belirlendi. Buna bağlı olarak da antibiyotik tedavisine başlandı. Kızım antibiyotik tedavisi ile birlikte ağızdan beslenmeyi de kesti. Geçtiğimiz pazar günü şekerimiz 40'a kadar düştü. Doktorlar biraz daha geç kalınması halinde kızımın komaya girip hayatını kaybedebileceğini söyledi. Resmen insan hayatı hiçe sayılıyor. Orası benim çocukluğumdan bu yana 30 yıldır denize girdiğim bir plaj. Kirliliğin kaynağının bir an önce tespit edilmesini, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını istiyoruz" dedi.



"GÜCÜMÜZ YETMIYOR"

Yaşanlardan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri ile sürekli görüşme halindeyiz. Senelerdir oraya derin deşarj sistemi yapılması gerektiğini İZSU Genel Müdürüne, daire başkanına, ilgili müdürlere anlattık. Herkes yapılması gerektiğini biliyor ama ne yazık ki o iradeyi kullanacak olan kurum biz değiliz. Ne böyle bir yasal yetkimiz ne de böyle bir gücümüz var. Analiz sonucu ortaya çıkan rakamlar çok yüksek. İZSU'ya derin deşarj sistemini kurdurma konusunda maalesef gücümüz yetmiyor. Samimiyetle söylüyorum bizimde içimiz sızlıyor. Bu kadar emek verdiğimiz, para harcadığımız bir sistem gözümüzün önünde çöküyor" dedi. Öte yandan ilçenin iki plajında mavi bayrak iptali yaşanırken Seferihisar Kaymakamlığı'nın kirliliğin yaşandığı plajlarda vatandaşı uyarıcı hiçbir girişimde bulunmaması duyuru yapmaması kafa karıştırdı. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU İzmir 'de geçtiğimiz yıl Seferihisar'daki Akarca Koyu'nda mavi bayrağın geçici olarak indirilmesi ile başlayan çevre felaketi bu yıl da tekrarlandı. 19 Haziran'daki son ölçümlerde deniz suyundaki kirlilik, normal değerlerin 2 bin 44 katı fazla çıkınca TÜRÇEV, Akarca Koyu'ndaki 2 mavi bayrağı da iptal etti. İZSU Genel Müdürlüğü'nün 1 yılı aşkın süredir devam eden sorunun giderilmesine ilişkin hiçbir önlem almaması neredeyse bir cana mal oluyordu. Geride kalan Ramazan Bayramı'nda tüm vatandaşlar gibi her şeyden habersiz ailesiyle birlikte Akarca Koyu'nda denize giren 6 yaşındaki Melis K, bayramın üçüncü günü kusma, ishal ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın hastanede yapılan tetkikleri sonucu bağırsak enfeksiyonu teşhisi kondu. Yaklaşık 10 gündür tedavisi süren, bu süreçte şekeri 40'a kadar düşen küçük Melis, ölümle burun buruna geldi.Kızlarının başına gelenlerin başkasının başına gelmemesi için yetkililere seslenen anne Müge K, "Bayramın ikinci günü, bir vatandaş çevre sakinlerini kirliliğe karşı uyarınca, eşim kızımızı denizden çıkardı. Pazar sabahı küçük kızımda kusma ve ishal ile birlikte enfeksiyon başladı. Pazartesi günü sağlık ocağı ile başlayan tedavi süreci daha sonra iki hastane ile devam etti. Şikayetler devam edince Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne gittik. Her iki hastanede de tahliller yapıldı. Bu tahlillerde vücuttaki enfeksiyon miktarının 50'nin üzerine çıktığı belirlendi. Buna bağlı olarak da antibiyotik tedavisine başlandı. Kızım antibiyotik tedavisi ile birlikte ağızdan beslenmeyi de kesti. Geçtiğimiz pazar günü şekerimiz 40'a kadar düştü. Doktorlar biraz daha geç kalınması halinde kızımın komaya girip hayatını kaybedebileceğini söyledi. Resmen insan hayatı hiçe sayılıyor. Orası benim çocukluğumdan bu yana 30 yıldır denize girdiğim bir plaj. Kirliliğin kaynağının bir an önce tespit edilmesini, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını istiyoruz" dedi.Yaşanlardan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri ile sürekli görüşme halindeyiz. Senelerdir oraya derin deşarj sistemi yapılması gerektiğini İZSU Genel Müdürüne, daire başkanına, ilgili müdürlere anlattık. Herkes yapılması gerektiğini biliyor ama ne yazık ki o iradeyi kullanacak olan kurum biz değiliz. Ne böyle bir yasal yetkimiz ne de böyle bir gücümüz var. Analiz sonucu ortaya çıkan rakamlar çok yüksek. İZSU'ya derin deşarj sistemini kurdurma konusunda maalesef gücümüz yetmiyor. Samimiyetle söylüyorum bizimde içimiz sızlıyor. Bu kadar emek verdiğimiz, para harcadığımız bir sistem gözümüzün önünde çöküyor" dedi. Öte yandan ilçenin iki plajında mavi bayrak iptali yaşanırken Seferihisar Kaymakamlığı'nın kirliliğin yaşandığı plajlarda vatandaşı uyarıcı hiçbir girişimde bulunmaması duyuru yapmaması kafa karıştırdı.