Tarzan 53 yaşında

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2. Lig'e düşen ve eski futbolcusu Makukula'nın alacağı yüzünden 3. Lig'e düşürülme hem de Simpson'a olan borç nedeniyle 6 puanının sezon başlamadan silinmesi tehlikesini yaşayan Manisa
spor, 53. kuruluş yıl dönümünü taraftarıyla birlikte kutladı. Kutlamalara katılan Başkan Bülent Baygeldi, "Bu köklü camianın yaşatılması ve daha iyi yerlere gelebilmesi için mücadele veriyoruz. Bizi bu gururlu günümüzde yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah yaşadığımız bu gururu, önümüzdeki yıllarda yaşayacağımız şampiyonluklarla taçlandırırız" dedi.