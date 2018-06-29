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Transferin en hızlısı Altay

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Transferin en hızlısı Altay
Spor Toto 1. Lig'in yeni takımı Altay'da toplam 10 futbolcuyla yollar ayrıldı. Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 2. Lig şampiyonluğu yaşayan kadrodan kaleci Emre, stoperler Hayrullah ve Murat Türkkan, sol bek Serkan, orta saha oyuncuları Ferdi, Doğan, Maksut ve Fatih, sağ kanat Ozan Sol ve forvet Muharrem Ozan yeni sezon öncesi ekibiyle vedalaşan isimler oldu. öte yandan siyah-beyazlılar, iki kez masaya oturup anlaşma sağlayamadığı İbrahim Akın'la bir kez daha bir araya geldi. Son görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Dış transferde ise 6 takviye yapan Altay, 2 Temmuz Pazartesi günü başlayacak Erzurum kampına kadar Gençer Cansev ve Hırvat orta saha oyuncusu Adnan Aganovic ile nikah kıymaya hazırlanıyor. İki futbolcunun Erzurum kampına katılması bekleniyor.
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Transferin en hızlısı Altay
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