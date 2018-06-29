“Türkiye’nin yükünü denizden taşıyalım”

Deniz
Ticaret Odası (DTO) İzmir
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Barbaros, Turgut Reis ve Piri Reis'in torunları olarak "denizci millet, denizci ülke" hedefini yakalamak için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Öztürk, "Ülkemiz kruvaziyer turizmde yeniden yükselişe geçiyor. Dalıştan sörfe kadar su sporlarında ülkemizin cazibesi artıyor. Su ürünleri üretimi ve ihracatında hızla büyüyoruz. Ülkemizdeki limanlar geçen yıl 10 milyon TEU'dan fazla yük elleçleyerek rekor kırdı. Aktarma yüklerinin ülkemize çekilmesi sağlanmalıdır. Atılacak bu adımlar sayesinde ülkemiz bölgesel bir lojistik merkez olma fırsatını yakalayacaktır" diye konuştu.