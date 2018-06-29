Yaz yağmuru kenti teslim aldı

İzmir
'de, kent genelinde sabah erken saatlerde başlayan sağanağa, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Birçok vatandaş dükkanların saçaklarına sığınırken, cadde ve bulvarlardaki araç trafiğinde yoğunluk yaşandı. Konak'ta Şehit Fethi Bey Bulvarı sular altında kalırken, Mürselpaşa Bulvarı ve Fevzipaşa Bulvarı'nda da, su birikintileri nedeniyle trafik aksadı. Trafik polisleri, itfaiye ve belediye ekipleri, suların biriktiği yerlerde tahliye çalışmaları yaptı. Bayraklı Çay Mahalle'deki yokuşlu sokaklarda yağmur suları dere gibi aktı, yoldan geçen vatandaşlar zor durumda kaldı. YOL ÇÖKTÜ
Gürçeşme bölgesinde, rögarlar taştı, bazı yollar da yarıldı. Yağmur suları yollarda asfaltları kaldırdı. Gürçeşme 3557 Sokak'ta, yol çöktü. Yol kenarında park halinde olan bir aracın sol kısmı çöken yolun içinde kaldı. Konak Belediyesi'nin Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü binasının yakınında da yollarda çökme olduğu görüldü. Bazı vatandaşlar rögarlardan taşan sulara müdahale etmeye çalıştı.