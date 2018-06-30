Akhisar’da sağlık sponsoru değişmedi

SPOR Toto Süper Lig
'de 7. sezonunu geçirmeye hazırlanan Akhisarspor, sağlık sponsoru olarak yine Özel Doğuş Hastanesi'yle anlaştı. Yeni sezon için kulübün futbol ve basketbol takımlarını kapsayan sağlık sponsorluğu protokolünün imza töreni Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapıldı. Törene Başkan Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Evren
Acar, Harun Eryüksel, Süleyman İşçi, Zekeriya Güneş, Şerafettin İşçi ve Menajer Ferdi Sindil ile Özel Doğuş Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ulusoy, Baş Tabip Ali Polat, Halkla İlişkiler Müdürü Muhammet Mustafa Çakıl katıldı. Hastane, 5'inci kez Akhisarspor'un sağlık sponsoru olacak