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birinci sırada

Tatil için en çok tercih edilen Ege ve Marmara’da yazlıklara talep arttı. Metrekare başına en yüksek fiyatla , birinci oldu

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Çeşme birinci sırada
TÜRKIYE'NIN yurt içinden ve yurt içinden tatil için yoğun olarak tercih edilen Ege ve Akdeniz bölgelerindeki tatil beldelerindeki değer artışı son bir yılda da devam etti. Havaların da ısınmasıyla gayrimenkul sektöründe talepler yazlık bölgelere doğru kaymaya başladı. Özellikle sezonluk kiralamalarda büyük yoğunluk dikkati çekerken çok sayıda kişi de İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden ve Bodrum gibi bölgelere akın ediyor. Türkiye'nin tatil için tercih edilen yerleşim yerlerindeki hareketi mercek altına alındı. Türkiye'nin tatil en çok tercih edilen Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yazlık fiyatlarında Türkiye'nin pahalı ilçesi ortalama 8 bin 641 liralık metrekare fiyatıyla Çeşme () olurken, ikinci sırada 5 bin 582 lira ile Bodrum (), üçüncü sırada ise 4 bin 473 lira ile son yıllarda popülaritesi hızla artan Kaş (Antalya) yer aldı. Datça'nın (Muğla) 4 bin 181 lira ortalama metrekare satış fiyatıyla dördüncü sırada yer aldığı listede, Urla (İzmir) 4 bin 39 lirayla beşinci, Foça (İzmir) 3 bin 820 lirayla altıncı, Karaburun (İzmir) 3 bin 755 lirayla yedinci, Marmaris (Muğla) 3 bin 623 lirayla sekizinci, Fethiye (Muğla) 3 bin 96 lirayla dokuzuncu sıradan yer aldı.
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Çeşme birinci sırada
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