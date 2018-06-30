Emniyet müdürü vatandaşa teşekkür ettı

DENIZLI İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, polisle vatandaşın bir araya gelmesi için mahallelerde düzenlediği huzur toplantıları kapsamında Karaman
Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, huzur toplantıları kapsamında, Karaman Mahallesi'ndeki parkta vatandaşların, sorunlarını dinledi. Sokakların huzuru olmazsa kimsenin huzurunun olmayacağını belirten Demir, "Emniyet olarak sürekli halkla iç içe olduk, dertleştik. 24 saat esaslı alanda olan kesimleri seçtik. Taksi sürücüleri ile alışveriş merkezi, lokantalar, benzin istasyonları, meyve ve sebze komisyoncularıyla buluştuk. Esnafla bir arada olduk. Okullarda öğrencilerimizle bir arada olduk. Güvenlikle alakalı, sokağın huzuruna etki eden konularla alakalı sizlerin düşüncelerinizi, sadece şikayetlerinizi değil takdirlerinizi ve değerlendirmelerinizi, önerilerinizi de almak istiyoruz" dedi. Denizli
'de vatandaş ve polisin karşılıklı işbirliğini gördüklerini belirten Demir, "Denizli'de 2 bin 500'ü aşan personelle emrinizdeyiz. Uyuşturucu ile mücadelede sizlerin çok büyük desteği var. Denizli'de çok ciddi başarı elde ettik. Hep bizim yanımızda oldunuz" diye konuştu.