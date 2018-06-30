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Gürlesin, seçmenlere oy için teşekkür etti

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Gürlesin, seçmenlere oy için teşekkür etti
PAMUKKALE Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleriyle ilgili teşekkür turuna çıktı. Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 'deki her 3 seçmenden birinin Pamukkale ilçesinde yaşadığını belirterek, ilçe sakinlerinin partisine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni sistemdeki ilk seçim olması nedeniyle 24 Haziran seçimlerinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Güven, "24 Haziran'da Pamukkale'de yüzde 48.5 oranındaki seçmenimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi. İlçemizde seçim sonuçlarına göre açık ara önde. AK Parti'ye destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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Gürlesin, seçmenlere oy için teşekkür etti
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