İbrahım Akın takımda kaldı

SPOR Toto 1. Lig'e yükselen Altay, tecrübeli ismi İbrahim Akın
ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Altyapısından yetiştiği kulübüne 12 yıl sonra dönerek önce 3. Lig'de, son olarak da 2. Lig'de üst üste 2 şampiyonluk yaşayan usta krampon, kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör Özden Töraydın ile bir araya gelerek 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Siyahbeyazlı forma ile 3. Lig'de 7 gol atan, 2. Lig'de ise geçen sezon 3 kez rakip fileleri sarsıp şampiyonluk yolunda büyük katkısı olan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Yuvam" dediği Altay'da kalmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyledi. "Altayımız, mazisi ve temsil ettiği değerler gibi büyük hedeflere koşup hak ettiği Süper Lig'e ulaşacak" diyen Akın, "Bugüne kadarki görüşmelerimizde tarafımdan kaynaklanan bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Bu süreçte meydana gelen bilgi kirliliğinden ötürü tüm camiamızdan özür dilerim" şeklinde konuştu. KÜRŞAT'LA ANLAŞILDI
Orta sahasına takviye yapmak isteyen Altay'ın gurbetçi futbolcu Kürşad Sürmeli ile anlaştığı öğrenildi.