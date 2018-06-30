İEÜ’de enternasyonal mezunıyet törenı

İZMİR
Ekonomi Üniversitesi'ndeki (İEÜ) lisansüstü mezuniyet töreni "Okumanın yaşı yok" dedirtti. Törende farklı yaş ve milletlerden mezunlar, İzmir'de uluslararası bir eğitim aldığını belirterek, diplomalarını geleceğe taşıdı. İEÜ Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, İşletme Enstitülerinden 70 öğrenci diplomalarını alırken İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, yüksek lisans eğitiminin değerine vurgu yaptı. Öğrenciler arasında yer alan, 60 yaşında üçüncü yüksek lisansını tamamlayan Atiye Burçin Özoğuzhan, "Okumanın yaşı yok. Öğrendiklerimizle başkalarına ışık tutabiliriz" dedi. Kentin EXPO adaylığı sürecinde EXPO Bursu'yla 40 ülkeden 46 öğrenci eğitimlerini İEÜ'nde tamamlarken, Gambiyalı Gabriel Charles Njie de, Bilgisayar Mühendisliği'ndeki lisans eğitiminin ardından İşletme (MBA) yüksek lisans programıyla geleceğini şekillendirdi. Afrika
ülkesi Cibuti'den gelen Mahado Houssein de, işletme alanında yüksek lisansını bitirdiğini söyledi.