Komando okulunun ilk kadın birincisi

İZMIR'IN Foça ilçesinde bulunan Jandarma Komando Okulu
ve Eğitim Merkezi
Komutanlığı'nda 43 haftalık eğitimlerini tamamlayan aralarında yabancı ülke askerlerinin de olduğu 8'i kadın 419 subay adayı, komando temel kursunu başarıyla tamamladı. Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki törende, 8 Azerbaycan, 4 Ürdün, bir Kırgızistan, bir Senegal uyruklu askerin de yer aldığı törende konuşan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, 43 hafta süren eğitimlerde kursiyerlere her türlü arazi koşullarında operasyon yapabilme, ileri teknoloji ürünleri silahları kullanabilmelerine yönelik eğitimler verildiğini söyledi. Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezinin 55 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın kursiyer kursu birincilikle tamamladı. HAYALIMDI
Kursa katılan 8'i kadın 419 kursiyer arasında birinci olan 6 çocuklu ailenin en büyük kızı olan Seher Cingöz, yaş kütüğüne plaket çaktı. Törende, eğitimlerde dereceye giren askerlere çeşitli ödüller ile sertifikaları verildi. Cingöz, bu mesleği yapmak isteyen bütün kadınların başarılı olacağına yürekten inandığını, kendisinin hayallerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Kızının mezuniyet törenine katılmak için Burdur
'dan gelen Durmuş Bayar, çok gururlandığını belirterek bütün kursiyerlerin vatan vazifesini layıkıyla yapacağını ifade etti.