Sualtı çekimleriyle ödülleri topluyorlar

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme
Takımı, sualtının gizemli dünyasını yansıtan kareleriyle sanatı ve sporu bir araya getiriyor. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda başarı elde eden İzmirli görüntü avcıları, sporun güç ve tekniğini sanatsal bakış açısıyla birleştirerek ortaya doyumsuz eserler çıkarıyor. Sporcuları, sualtında çektikleri görüntülerle ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok başarılı dereceler elde ediyor. Murat Kaptan, Barış Şendemir ve Alp Baranok'tan oluşan İzmir Büyükşehir Belediyespor Sualtı Görüntüleme Takımı, 17. Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali'nde üç ayrı kategoride 2 birincilik ve 1 ikincilik aldı. 'Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda videoda birinci, genel klasmanda ise dördüncü oldu. 'Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali'nde kazandığı ikincilikle ülkemize bu daldaki en önemli dereceyi getirdi.