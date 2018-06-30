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Yaz ishaline dikkat

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Yaz ishaline dikkat
UZMANLAR, yaz aylarında serinlemek için gidilen havuz ve denizlerin ishal vakalarında artışa neden olduğunu açıkladı. Medical Park Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülfem Terek Ece, "Havuz ve deniz kullanımı yaz ishallerin sıklığını arttırmaktadır. Su ile temas sonrası midebağırsak sistemi, cilt, kulak, solunum sitemi, göz, santral sinir sistemi ve yara enfeksiyonları gibi çok sayıda hastalık insanlara bulaşabilmektedir. Özellikle ateş karın ağrısı gibi bulguların eşlik ettiği ishallerde en yakın sağlık merkezine başvurulmalı" dedi.
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