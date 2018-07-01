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43 yaşında organlarının ters durduğunu öğrendi

Giriş Tarihi: 1.7.2018
43 yaşında organlarının ters durduğunu öğrendi
BALIKESIR'DE Karın ağrısı nedeniyle Bandırma Devlet Hastanesi'ne başvuran ve birtakım tetkikler yapılan Nevin Durak'ın (43) iç organlarının ters yerlerde olduğu bildirildi. Aynı zamanda hastada tespit edilen safra kesesi iltihabı ve safra kanalındaki taşa bağlı sarılık, kapalı yöntemle yapılan ameliyatla tedavi edildi. Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Muzaffer Şenveli,"Yapılan incelemeler sonucunda hastanın organlarının yer değişikliği ile karşı karşıya kaldık. Cerrahi hekimlerimiz, Türkiye'de ve dünyada nadir olan bir operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Hastaya ERCP ve stend işlemleri ile endoskopik safra kesesi ameliyatı aynı anda uygulandı. Hastamız kısa zaman içinde taburcu olacak" dedi.
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43 yaşında organlarının ters durduğunu öğrendi
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