Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Bekle, STK’larla buluştu

Bekle, STK’larla buluştu

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Bekle, STK’larla buluştu
AK Parti Milletvekili Cemal Bekle, İzmir'deki bir otelde Roman sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. 24 Haziran seçimlerimde AK Parti'ye verilen desteklerden dolaylı teşekkür eden Bekle, "İzmir'in geleceği, alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalar hepimizi ilgilendiriyor. Seçimin öncesi ve sonrasında hep bir arada olduk. Sizlerle yapacağımız istişareler sonucu çalışmalarımıza yön vereceğiz" dedi. Öte yandan seçim telaşını üzerinden atan AK Parti İl Teşkilatı tam kadro olarak 15 gün sonra yerel seçimler için ikna turuna çıkacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bekle, STK’larla buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN