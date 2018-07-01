Bekle, STK’larla buluştu

AK
Parti İzmir
Milletvekili Cemal Bekle, İzmir'deki bir otelde Roman sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. 24 Haziran seçimlerimde AK Parti'ye verilen desteklerden dolaylı teşekkür eden Bekle, "İzmir'in geleceği, alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalar hepimizi ilgilendiriyor. Seçimin öncesi ve sonrasında hep bir arada olduk. Sizlerle yapacağımız istişareler sonucu çalışmalarımıza yön vereceğiz" dedi. Öte yandan seçim telaşını üzerinden atan AK Parti İl Teşkilatı tam kadro olarak 15 gün sonra yerel seçimler için ikna turuna çıkacak.