Çınar’ın ağlaması için uğraşıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Torbalı İlçesi'nde yaşayan 3 yıllık evli Sinem Çil (28) ve Yusuf Çil (35) çifti, özel bir hastanede dünyaya gelen Çınar Alp'in hastanedeki ihmaller nedeniyle sağlıklı bir bebek olmadığını iddia etti. Bebeklerinin doğumda oksijensiz kaldığını, ardından da gerekli tedavilerin uygulanmadığını öne süren aile, 8.5 aylık Çınar Alp'in sağlığına kavuşması için mücadele veriyor. Çil ailesi, doğduğundan bu yana bir kez bile ağlamayan, yutkunma yetisini yeni yeni edinen, hareket edemeyen minik Çınar Alp'in bu durumda olmasına neden olan ihmallerin açığa kavuşması ve sorumluların ceza alması için hastaneye dava açtıklarını söyledi.Doğum sırasında Çınar Alp'in hiç ağlamadığını belirten anne Sinem Çil, "Doktoru ısrarla bir problem olmadığını söyledi. Ancak doğum sırasında oksijensiz kalmaya bağlı asfiksi ve onun sonucuna bağlı gelişen hücre ölümleri ve beyin hasarı ile dirençli epilepsi meydana geldi. İnsanlar şikayet eder ama heyecanla ağlamasını bekliyoruz"dedi. Baba Yusuf Çil ise, "Geçen bir gözyaşı döktü, ağlayacak mı diye büyük sevinç yaşadık" dedi.