Evine aracıyla gidene ceza Alsancak sakinleri, tramvay için yapılan trafik düzenlemesi nedeniyle araçlarıyla evine gidemez oldu. Ali Çetinkaya Bulvarı’na konulan taşıt giremez tabelasının ardından, girenlere ceza kesildi





MÜŞTERI GELEMIYOR

Sokakta berber dükkanı bulunan Hüseyin Ökmen ise "Bu sokakta 8 yıldır berberlik yapıyorum. Ne ben girebiliyorum ne gelen müşterilerim. Biz mağdur oluyoruz. Alsancak'ta zaten otopark sıkıntısı var. Bir de üstüne bu sokak trafiğe kapanınca müşterilerim gelmek istemiyor. Bizim gibi çok sayıda esnaf var. Belediyeye birçok kez başvurmamıza rağmen hiçbir ses çıkmadı. Müşterilerim beni aradığında yol tarifi yapamıyorum" dedi. Mahalle sakinlerinden Barış Yılmaz ise, "Bu sokak Alsancak'ın en eski ve bilinen sokaklarından. Zaten tramvay inşaatı ile başlayan trafik bizi fazlasıyla mağdur etti. Kimse evinin önüne aracıyla gidemiyor. Her iki taraftan da kapanan sokakta bir de polisler araçlara ceza yazıyor. Tramvay yüzünden araç kullanamayacak mıyız? Sokağa girmeyip park yeri aramam ve bulmam yarım saatimi alıyor. Bu eziyete biri dur desin" dedi. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Konak Tramvayı, Alsancak'ta yaşayanların hayatını olumsuz etkiliyor. Büyükşehir, Ziya Gökalp Bulvarı'ndan Şair Eşref Bulvarı'na tramvayın bağlantısını sağlayan Ali Çetinkaya Bulvarı'nın iki tarafınada araç giremez tabelası koydu. Böylelikle tek yön olan 1487 sokağın girişi kapanmış oldu. 1487 sokakta oturanlar, evlerine araçlarıyla gitmek için mecburen ters yönden girmek zorunda kaldı. Aracını evinin otoparkına park etmek için sokağa giren vatandaşa trafik cezası kesilmeye başlandı. Mağdur olan vatandaşlardan Zerrin Aslantaş, "Evimin bulunduğu sokağa girerken 108 lira trafik cezası yedim. Sokağa nereden girersek girelim ceza yiyoruz. 40 yıllık sokağı sorgusuz sualsiz kapattılar. Tramvay nedeniyle oluşan trafik yetmezmiş gibi kendi aracımızı kullamaz hale geldik. Vatandaşı düşünmeden, benim tramvayım geçsin de, nasıl geçerse geçsin mantığı ön planda. Yediğim bu cezayı belediyeye hediye ediyorum" dedi.Sokakta berber dükkanı bulunan Hüseyin Ökmen ise "Bu sokakta 8 yıldır berberlik yapıyorum. Ne ben girebiliyorum ne gelen müşterilerim. Biz mağdur oluyoruz. Alsancak'ta zaten otopark sıkıntısı var. Bir de üstüne bu sokak trafiğe kapanınca müşterilerim gelmek istemiyor. Bizim gibi çok sayıda esnaf var. Belediyeye birçok kez başvurmamıza rağmen hiçbir ses çıkmadı. Müşterilerim beni aradığında yol tarifi yapamıyorum" dedi. Mahalle sakinlerinden Barış Yılmaz ise, "Bu sokak Alsancak'ın en eski ve bilinen sokaklarından. Zaten tramvay inşaatı ile başlayan trafik bizi fazlasıyla mağdur etti. Kimse evinin önüne aracıyla gidemiyor. Her iki taraftan da kapanan sokakta bir de polisler araçlara ceza yazıyor. Tramvay yüzünden araç kullanamayacak mıyız? Sokağa girmeyip park yeri aramam ve bulmam yarım saatimi alıyor. Bu eziyete biri dur desin" dedi.