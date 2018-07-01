Kruvaziyer devi İzmir’e dönüyor

MEDITERRANEAN
Shipping Company (MSC) şirketi, kruvaziyer gemilerinin rotasını tekrar İzmir
'e çevirdi. MSC Başkanı ve Üst Yöneticisi Diego Aponte, şirketin organizasyon ve yatırımları içinde Türkiye'nin özel bir yeri olduğunu vurguladı. Türkiye'de yaptıkları toplam yatırım miktarının 1.5 milyar doları geçtiğinin altını çizen Aponte, "Türkiye'nin coğrafi konumu ve lojistik kabiliyetlerinin yanında hızla gelişen ekonomik performansı var. 40 yıldır faaliyet gösterdiğimiz bu ülkede giderek artan bir rol almayı planlıyoruz" dedi. Türkiye'nin kruvaziyer turizm anlamında da önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Aponte, "Türk limanlarını uğrak noktalar arasına aldık. Bu konuda zaman zaman yolcu tercihlerinden kaynaklanan değişiklikler yaşanabiliyor. Gelecek yıl İzmir ve Antalya
limanlarının da sefer programına alındığını anlatan Aponte, "İstanbul turizm gemilerinin ana limanı olarak hizmet verebilecek özelliklerde. İstanbul'un kruvaziyer gemilerin ana durak yapabileceği modern bir yanaşma yerine ihtiyacı var. Alışveriş merkezinden, çalışma ofislerinden, konutlardan, otellerden bahsetmiyorum. Sadece yolcunun rahat edeceği, hizmetleri kolay alacağı, gemilerin emniyetle yanaşıp kalkabileceği gerçek kruvaziyer limanlarından bahsediyorum" dedi. SEFERLER BAŞLIYOR
Limanlar, lojistik faaliyetler ve acentelik hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek. Bu kapsamda dünyada çok az sayıda ülkeye uğrak yapabilen dev kapasiteli konteyner gemilerimiz artık Türkiye'ye de sefer düzenleyecek. 20 bin TEU kapasiteli gemilerin sağladığı transit yük hareketi, Türkiye'ye ilave katma değer ve istihdam sağlayacak. Türkiye hak ettiği yatırımları çekmeye devam edecer" dedi.