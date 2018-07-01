Manisa’nın sazanı Avrupa’da

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Salihli İlçesi'ndeki Demirköprü Baraj Gölü'nde faaliyet gösteren firma, yüksek et kalitesi ve farklı lezzetiyle iç piyasada rağbet gören 10 ton aynalı sazanı, ihracatçı bir firma aracılığıyla, kilosu 20 liradan Slovakya'ya gönderdi. Firma sahibi su ürünleri yüksek mühendisi Ahmet Abdullahoğlu, "Su ürünleri üzerine Demirköprü Baraj Gölü'nde bulunan tesislerimizde özellikle iç piyasaya yönelik 20 yıldır üretim yapmaktayız. Ana üretimimiz alabalık. Yaptığımız girişimler sonucunda bir ihracatçı firma aracılığı ile ilk defa bir Avrupa ülkesi olan Slovakya'ya, 10 ton aynalı sazan ihracatı gerçekleştirdik. Ağ kafes sisteminde üretilen balığın et kalitesi, doğadaki aynalı sazana göre de daha yüksek. Bu da Avrupa ülkelerini tercih nedenlerinden birisi" diye konuştu.