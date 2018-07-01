Pamukkale kendi rekorunu kıracak

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Türkiye'de en çok ziyaret edilen ören yeri olan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de bu yıl ziyaretçi sayısında rekor kırılması hedefleniyor. UNESCO'nun hem Kültürel hem Doğal Miras listelerindeki "beyaz cennet" Pamukkale, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Termal sularıyla 2 bin 500 yıldır insanlara şifa dağıtan Pamukkale'de tarihi zenginliğin yanı sıra termal suların oluşturduğu beyaz travertenler, dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerine eşsiz güzellikte tatil yaşamalarına imkan sağlıyor. Uzakdoğulu turistlerin kültürel gezileri tercih etmelerinden dolayı son zamanlarda Çinli misafirlerin yoğunluk kazandığı Pamukkale'nin ziyaretçileri, tarihi sütunların bulunduğu antik havuzda yüzerken, beyaz travertenlerde "bulut üzerinde yürüyormuşçasına" hoş vakit geçiriyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Pamukkale'de 2014'teki 1 milyon 875 bin ziyaretçi sayısının geçilerek bu yıl rekor kırılması bekleniyor. Geçen yıl 1 milyon 524 bin kişinin ziyaret ettiği Pamukkale'yi bu yılın ilk 5 ayında 557 bin kişi ziyaret ederken bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 43'lük bir artış olarak kayıtlara geçti.DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, "Pamukkale'yi sırasıyla en çok Uzakdoğulular, Ruslar, Avrupalılar ve Güney Amerikalılar tercih ediyor" diye konuştu.