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Sağlık kampüsü hızla yükseliyor

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Sağlık kampüsü hızla yükseliyor
İZMİR'DE Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık yatırımı olan Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nde çalışmalar son hızla ilerliyor. Şehir Hastanesi Kampüsü'nün yüzde 30'luk kısmı tamamlandı. İçerisinde 5 hastaneyi barındıracak olan sağlık kampüsünde 414 poliklinik, 51 ameliyathane, 378 yoğun bakım ünitesi olacak. Şuanda yaklaşık bin 500 işçinin çalıştığı, 618 bin 896 metrekarelik alanda yapımı devam eden kampüsteki hastaneler hızla yükseliyor. Proje tamamlandığında 6 bin kişiye istihdam sağlanacağını ve hastalar, ziyaretçiler olmak üzere burada günlük 71 bin kişinin ağırlanmasının beklendiğini dile getirnen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, "Hastanemiz 2 bin 60 yataklı olacak. İçinde 414 poliklinik, 51 ameliyathane, 378 yoğun bakım ünitesi olacak. Normalde 2021'de bitmesi bekleniyordu. Ama Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Sağlık Bakanımız'ın çabalarıyla açılış 2020'ye çekildi. Ayrıca Buca Tınaztepe Şehir Hastanesi de onay aşamasında" dedi.
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Sağlık kampüsü hızla yükseliyor
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