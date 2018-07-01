Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk,1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92. yıl dönümü için önemli açıklamalarda bulundu. Barbaros, Turgut Reis ve Piri Reis'in torunları olarak "denizci millet, denizci ülke" hedefini yakalamak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Öztürk, "Türk bayrağımız beyaz listedeki yerini sağlamlaştırıyor. Tersanelerimiz ve yat imalat sektörümüz en kaliteli gemi ve yatları inşa edip dünyaya satıyor. Limanlarımız modern altyapı ve ekipman ile elleçleme kapasitesini sürekli artırıyor. Deniz turizminin göz bebeği olan marinalarımız, rakip ülkelerdekilerle boy ölçüşüyor. Ülkemiz kruvaziyer turizmde yeniden yükselişe geçiyor. Dalıştan sörfe kadar su sporlarında ülkemizin cazibesi artıyor. Su ürünleri üretimi ve ihracatında hızla büyüyoruz. Ülkemizdeki limanlar geçen yıl 10 milyon TEU'dan fazla yük elleçleyerek rekor kırdı. Bu yılın 5 ayında limanlarda 4.5 milyon TEU yük elleçleyerek 5 kat daha hızlı büyüdük" dedi. Sanayici ve ihracatçıların rekabetçi olabilmesi için ülkenin yükünün denizlere indirilmesi gerektiğini belirten Öztürk, "Dünyada deniz taşımacılığının payının yüzde 90'a yükseldi. Ülkemizin büyük çoğunluğunun karayolu ile taşınan yükü denizden taşıması gerekiyor. O yüzden 'Türkiye'nin yükünü denizden taşıyalım' diyoruz. Limanların karayolu ve demiryolu başta olmak üzere altyapı eksikliği giderilmeli ve lojistik köylerle sanayi bölgelerine bağlanmalıdır. Türk limanları arasında taşımacılık için düzenlemeler yapılmalı, aktarma yüklerinin ülkemize çekilmesi sağlanmalıdır. Atılacak bu adımlar sayesinde ülkemiz bölgesel bir lojistik merkez olma fırsatını yakalayacaktır." ifadelerini kullandı.