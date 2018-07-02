Alper için seferberlik FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Turgut Solak’ın emaneti olan oğlu Alper’e sünnet arabası olarak, zırhlı polis aracı tahsis edildi. Alper, gururla köyde tur attı

Giriş Tarihi: 2.7.2018