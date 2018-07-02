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İşyerlerinin anahtar teslimleri başlıyor

Giriş Tarihi: 2.7.2018
İşyerlerinin anahtar teslimleri başlıyor
YUNUSEMRE Belediyesi'nin Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yürüttüğü dev konut hamlesi 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin ilk etabında teslim süreci başladı. İşyeri sahiplerine, 9-13 Temmuz tarihleri arasında işyerleri teslim edilecek. Teslim tarihi öncesi işyeri sahiplerinin 5-7 Temmuz tarihleri arasında Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekiyor. İlk etapta çok kısa bir süre içerisinde yaşamın başlayacağını dile getiren Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, "9-13 Temmuz tarihleri arasında işyerlerimizi teslim ediyoruz. 16 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında ise bin 101 konutun teslimi yapılacak.
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İşyerlerinin anahtar teslimleri başlıyor
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