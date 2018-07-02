Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

sahillerinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Ayvalık'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarına ilçe halkı da yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı. Etkinlikler kapsamında yapılan yüzme yarışlarının ardından, günün en renkli ve heyecanlı yağlı direkten bayrak alma yarışları izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.olduğu gibi Bandırma'daki kutlamaların adresi de Cumhuriyet Meydanı oldu. Her yıl yapılan törenlerde bu kez ilçedeki okullarda Yüksek Öğretime Giriş (YKS) sınavı yapılması nedeniyle daha hassas davranıldı. Bandırma Liman Başkanı Bahadır Ay, törende yaptığı konuşmada, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Atatürk'ün yüce Türk milletine armağan ettiği en büyük başarılardan biri olduğunu söyledi. Ay, "Türk deniz ticaretinin geliştirilmesi ve deniz kirliliğine karşı birey, toplum ve ülke bilincinin arttırılması amaçlanmalıdır" dedi.