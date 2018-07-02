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Milli ilacın üretimi için ilk adım atıldı İYTE Teknopark’ında faaliyet gösteren bir firma milli ilaç üretimi için ilk adımı attı. “Lale” adı verilen mikroorganizmayı geliştirildi. Firma ilacın üretim aşaması için destek bekliyor

Giriş Tarihi: 2.7.2018