Özçekim çıktı estetik arttı

SON
yıllarda oldukça popüler hale gelen ve sosyal medyanın vazgeçilmez parçası olan özçekim (Selfie) giderek yaygınlaştı. Cep telefonunu eline alan insanlar, artık başka bir kişiye ihtiyaç duymadan kendi fotoğrafını kendi çekiyor. Tüm dünyada yaygınlaşan bu selfie çılgınlığı ile artık çoğu kişi estetik operasyon
için uzmanların yolunu tutuyor. Estetik operasyonlarda büyük bir artış olduğunu ancak en fazla talebin yüz estetiğine geldiğini ifade eden Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yahya Demirdelen, "Dış görünümün önem kazandığı son yıllarda estetik operasyonlara ilgi artmış durumda. Burun yüz bölgesinde çok önden olan ve ilk bakışta göze çarpan bir organ. Bu yüzden bu bölgedeki bozukluklar insanları çok daha fazla rahatsız ediyor ve bu yönde talepleri çok daha fazla alıyoruz" dedi.