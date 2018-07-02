Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Özçekim çıktı estetik arttı

Özçekim çıktı estetik arttı

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Özçekim çıktı estetik arttı
SON yıllarda oldukça popüler hale gelen ve sosyal medyanın vazgeçilmez parçası olan özçekim (Selfie) giderek yaygınlaştı. Cep telefonunu eline alan insanlar, artık başka bir kişiye ihtiyaç duymadan kendi fotoğrafını kendi çekiyor. Tüm dünyada yaygınlaşan bu selfie çılgınlığı ile artık çoğu kişi için uzmanların yolunu tutuyor. Estetik operasyonlarda büyük bir artış olduğunu ancak en fazla talebin yüz estetiğine geldiğini ifade eden Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yahya Demirdelen, "Dış görünümün önem kazandığı son yıllarda estetik operasyonlara ilgi artmış durumda. Burun yüz bölgesinde çok önden olan ve ilk bakışta göze çarpan bir organ. Bu yüzden bu bölgedeki bozukluklar insanları çok daha fazla rahatsız ediyor ve bu yönde talepleri çok daha fazla alıyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özçekim çıktı estetik arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN