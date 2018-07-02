Patates fiyatları düşmeye başladı

PATATESTE
ülkenin önde gelen üretim bölgelerinden olan İzmir
'in Ödemiş ilçesinde üretici fiyatları geçen hafta 50 kuruş gerileyerek 2 liraya indi. Fiyatın diğer bölgelerde yapılacak hasatla düşmeye devam etmesi ve normal seviyelere inmesi bekleniyor. Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, yıllık ortalama 950 bin ton patates üretimiyle ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılayan ilçede geçen yıl fiyatların düşük olması nedeniyle ekim alanlarının daraldığını söyledi. Bu yıl iklim şartlarının etkisiyle ortaya çıkan hastalıkların da üründe verim kaybına neden olduğunu anlatan Kocaağa, "Geçen hafta 2.5 lira olan üretici fiyatı şu an 2 liraya geriledi. Fiyat düşüşünde ithalat açıklamalarının etkisi oldu. Diğer bölgelerdeki hasatın gelmesiyle fiyat normal seviyeye inecek. Nevşehir, Niğde, Afyon Sandıklı, Bursa İnegöl, Konya, Kayseri gibi patates ambarı olan büyük arazilerde hasat 10-15 güne kadar başlayacak" dedi. Patates üreticisi Ali Bozkan, şu anda tarlada hasat ettiğimiz ürünün fiyatı 1.5 ile 2 lira arasında, Bunun markette, pazarda teraziye konulunca 6 liraya çıkmasından rahatsızız. Burada büyük bir fırsatçılık var" dedi.