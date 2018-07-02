Tatil yolunda can pazarı

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bir tekstil firması çalışanları sabahın erken saatlerinde 41 yaşındaki Göksel Arslan yönetimindeki 20 V 0032 plakalı midibüs ile yola çıktı. Şoför ile birlikte 22 kişinin bulunduğu midibüs, Sakartepe rampası acil kaçış rampasına bir kilometre kala freni patladı. Şoför Arslan, aracı durdurmak ve yavaşlatmak için önce ortadaki beton bariyerlere çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle ters yöne dönerek yolun sağındaki trafik işaret direğine çarparak yan yatarak durabildi. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis, trafik ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan ve isimleri belirlenen Fatma, Cemal Meriç ve Ali Özyurtlu Marmaris Devlet Hastanesine, Ahmet, Aycan ve Hatice Savaş Köyceğiz Devlet Hastanesine, Melek Arıkan, Hilal Arıkan, Hacer Arıkan, Hanım Arıkan, Yağmur Arslan, Tuana Yıldız, Veli Efe Aksay, Sait Aksoy, Mehmet Akif Aksoy, Meryem Aslan ve Ayşe İlal, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Aracı kullanan şoförün tekstil fabrikasında dokuma ustası olarak çalıştığı ve kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruyor. Öte yandan Sakartepe rampasında geçtiğimiz yıl Anneler Günü etkinliği için İzmir Buca'dan Marmaris'e seyir halinde olan otobüs kazasında 23 kişi hayatını kabetmişti.