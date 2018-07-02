Türk cimnastiği yükselişte

İSPANYA'NIN
Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları
'nda 9 madalya kazanan Artistik Cimnastik Milli Takımı, alkışları topluyor. 2018 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye adına yarışan artistik cimnastik sporcuları erkekler takım sıralamasında ikinci sırayı elde etti. Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ümit Şamiloğlu ve Sercan Demir'den oluşan Erkek Milli Takımı, cimnastik tarihinde uluslararası yarışmalarda takımlarda ilk madalyaya ulaştı. Takımlar sıralamasında bu başarının yanında erkekler bireysel kategoride de Ahmet Önder paralel aletinde altın, atlama masası ve yerde gümüş, genel tasnifte bronz madalya, İbrahim Çolak halkada altın, Ümit Şamiloğlu barfiks aletinde gümüş, Ferhat Arıcan da atlama masasında bronz madalya kazandı. Kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı da yerde gümüş madalya kazandı. Akdeniz Oyunları'nda elde ettikleri madalyaların küçümsenecek bir başarı olmadığını söyleyen milli takım antrenörü Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, "Başarı aslında bir yolculuk. Biz bu yolculuğa yeni başlıyoruz. Asıl büyük hedefimiz olimpiyatlar" dedi.