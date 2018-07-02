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Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
İZMİR'IN Çeşme İlçesi'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (NARKO) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Çeşme Grup Amirliği (KOM) ekipleri, 29 Haziran Cuma günü, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Y.H. ve S.N'yi gözaltına aldı. Polisteki sorgularında suçlarını itiraf eden 2 şüpheli, uyuşturucu sattıkları 3 kişinin ismini de polise verdi. Polis, içici oldukları belirlenen bu 3 şüpheliyi de evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Y.H. ve S.N, tutuklandı. İçici olan diğer 3 şüpheli ise tutanak tutulduktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
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Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
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