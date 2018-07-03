Altay’da imzalar birer birer atılıyor

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yıl aradan sonra Spor Toto 1. Lig'e geri dönen Altay, transfer döneminde İzmir
'in en hızlı takımı oldu. Siyah-beyazlılarda, 31 yaşındaki Hırvat oyuncu Adnan Aganovic'in İzmir'de kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya geldiği, ardından Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Aganovic'in, imza töreninin ardından Altay kafilesiyle Erzurum kampına hareket ettiği bildirildi. Öte yandan, Altay, dış transferde 8'inci imzayı geçen sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan stoper Gençer Cansev'e attırdı. Dün başlayan Erzurum kampını 12 Temmuz'da tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, çalışmalarını 15-25 Temmuz'da Afyonkarahisar'da sürdürecek.