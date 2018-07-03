Bu gurur Denizli Büyükşehir’in

CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyası kapsamında hazırlanan ve Türkiye'deki tüm kanallarda yayınlanan "Zor olsa da Dönmem Geri Senin Yolundan" adlı reklam filmine, Denizli
damgasını vurdu. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı eserlerin yer aldığı film, seçim gününe kadar tüm TV kanallarında gösterildi. Film ayrıca Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinde düzenlenen tüm mitinglerde de ana film olarak kullanıldı. Reklam filminde Cam Horoz, Denizli Teleferik, Bağbaşı Yaylası ve Down Cafe gibi Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan yatırımlara yer verildi. Klipte ayrıca Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kızı Ceyda Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ Genel Müdürü Mehmet Teke, Denizli Büyükşehir Belediyesi Down Kafeterya'da çalışan özel çocuklar yer aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, reklam filminde emeği geçen herkese teşekkür etti.