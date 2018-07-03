Cani evlat tutuklandı

İZMIR'IN
Kınık İlçesinde, 65 yaşındaki Rıfat Dayan ve 63 yaşındaki Elif Dayan'ın evlerinde ölü bulunması olayıyla ilgil olarak gözlatına alınan 28 yaşındaki oğulları Şahin Dayan'ın, jandarmadaki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Alkol alması nedeniyle anne ve babasıyla sürekli olarak tartıştığını belirten Şahin Dayan ifadesinde, "Cumartesi gecesi ilk olarak annemin yattığı odaya gittim ve sopayla vurmaya başladım. Daha sonra babamın yattığı odaya girip ona da aynı şekilde sopayla vurdum. Sabah saat 10.30'da, aynı mahallede oturduğum arkadaşım Mustafa A'yı aradım ve kendisinden traktörün arkasına takılan portatif römork istedim. Cesetleri römork ile bir yere gömecektim ya da dereye atacaktım. Ancak Soma'da yaşayan yengem Burcu D, annem ve babamı komşumuz aracılığıyla arayınca paniğe kapıldım. Muhtarı arayıp eve hırsız girmiş diyerek haber verdim" dediği öğrenildi. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen
Şahin Dayan tutuklanarak cezaevine giönderildi. Yaşlı çiftin cenazeleri, Cumalı Camii'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazıyla, Cumalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.