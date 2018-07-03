EİB, ihracatta uçuşa geçti

EGE İhracat
çılar Birliği'nin (EİB) ihracatı 2017'nin haziran ayına göre yüzde 9 artış göstererek, 2018'in haziran ayında 1 milyar 86 milyon dolara ulaştı. Geçtiğimiz yılın haziran ayına göre ihracatta bu yıl yüzde 9 artış gösteren EİB, 2017 yılı Haziran ayında 999 milyon dolarlık ihracata imza atmıştı. Haziran ayında Türkiye'nin ihracatı ise, yüzde 5 artış göstererek, 12 milyar 601 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin 2017 yılı Haziran ayındaki ihracatı ise 12 milyar 3 milyon dolar olmuştu. EİB, geçtiğmiiz haziran ayında 631 milyon 665 bin dolarlık sanayi ürünleri ihraç ederken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 6'lık artışla 353 milyon dolardan 373 milyon dolara yükseldi. Madencilik sektörünün ihracatı ise, yüzde 10'luk artışla 81 milyon 721 bin dolara çıktı. HEDEF 13 MILYAR DOLAR
EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018 yılının ilk yarısının beklentileri doğrultusunda geride kaldığını, ihracatlarının 13 milyar dolara dayandığını kaydetti. Eskinazi, "Ocak - Haziran döneminde, Türkiye'nin ihracatı yüzde 12 artarken, EİB ihracatını yüzde 20 arttırdı. Benzer tablonun yılsonunda da oluşması için inovasyon, Ar-Ge ve tasarım odaklı, katma değerli ürün ihracatını arttırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.