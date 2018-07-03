Emeklerimin karşılığını aldım

İSPANYA'NIN
Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları'nda artistik cimnastikte yer hareketlerinde gümüş madalyaya uzanan Göksu Üçtaş Şanlı
, organizasyon için tüm güçlerini vererek çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi. Göksu Üçtaş Şanlı, "Şampiyonada beklentim daha fazlaydı. Atlamada madalyayı ucu ucuna, kıl payı kaçırdım. Güzel bir tecrübeydi, güzel bir yarışmaydı benim için. Takım olduğumuz ve kendimizi bulduğumuz bir yarışmaydı. Tüm gücümüzü vererek çalıştık, çabaladık ve emeklerimizin karşılığını çok şükür gördük" dedi.