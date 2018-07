‘Fırtına’ gibi mezun oldu

BUGÜN NELER OLDU

Henüz 3 yaşındayken, halk arasında 'tavuk karası' olarak bilinen hastalığa yakalanarak yavaş yavaş görme yetisini kaybeden Serdar Fırtına, engelsiz öğrencilerle birlikte okuduğu Karşıyaka Lisesi'ni, birincilikle bitirerek üniversite sınavına girdi. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Serdar, Mütevelli Heyeti bursu aldı. Aynı zamanda kısmi işitme engeli de olan Serdar Fırtına, ilk ve orta öğretimdeki başarısını üniversite yaşamı boyunca da sürdürdü. İngilizce hazırlık sınıfını yarım dönemde 91 not ortalamasıyla bitiren Fırtına, Hukuk Fakültesi'ni de 3.5 yılda başarıyla tamamlayarak mezun olmayı başardı. Serdar Fırtına, 4 yılda çok güzel arkadaşlıklar edindiğini belirterek, "En fazla desteği sınıf arkadaşlarımdan gördüm. Akademisyeninden çalışanına herkes eğitim hayatımı benim için kolaylaştırıcı oldu. Ailemin desteğini hep hissettim. Babam da benimle birlikte diploma almasa da bir hukukçu kadar bilgi sahibi oldu" dedi.Avukatlık stajına, ceza hukuku derslerini aldığı Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem'in yanında başlayacağını belirten Serdar Fırtına, "Bundan sonraki hedefim, stajımın ardından avukatlık yapmak ya da bir devlet kurumunda hukuk müşavirliği biriminde görev almak. Belki daha sonra savcılık, hakimlik sınavlarına da girebilirim. Oğlunun başarında büyük çaba sarfeden baba Sinan Fırtına, "Emekli oldum ve Serdar ile birlikte sınavlara hazırlandık, ardından üniversite hayatı boyunca yanında olduk. Onun başarılarını ve geldiği noktayı görmek her türlü emeğe değer" dedi. Anne Neşe Fırtına ise "Aileler engelli çocuklarının eğitimi için güçleri yettiğince mücadele etsinler. Onlara yeterli imkan ve şartlar verilirse içlerinde her zaman bu inancın oluşacağına inanıyorum" diye konuştu.