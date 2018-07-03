İzmir vekillerinin mazbata heyecanı

24 Haziran'da yapılan milletvekili seçimlerinde AK Parti İzmir
'den 8 milletvekili Meclis'e girmeye hak kazandı. Hamza Dağ, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Necip Nasır, Alpay Özalan ve Yaşar Kırkpınar, İzmir İl Seçim Kurulunda yoğun kalabalıkla mazbatalarını aldı. İzmir'den milletvekili seçilen Başbakan Yıldırım'ın mazbatasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ teslim aldı. Mazbata törenine katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "24 Haziran seçimlerinin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmir'den 8 milletvekili çıkardık. Vekillerimiz ile birlikte mazbatalarımızı aldık. Vekillerimiz İzmirimizi Türkiye Büyük Millet Meclisinde en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Teşkilat mensuplarımız da bu heyecanımızı bizimle paylaşmak istedi. Böyle bir katılım oldu. Vekillerimize hayırlı olsun" dedi. Başbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "27. dönem ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ilk dönem hayırlı olsun. Bugüne kadar ilimizi güzel hizmetler yapmaya gayret ettik vekil olarak. Başbakanımız da bakanlık ve başbakanlığı döneminde yapmaya gayret etti. İzmir'de onun önderliğinde bizler de yine ona yardımcı olarak önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında daha güzel hizmetler yapmaya gayret edeceğiz. Başbakanımız ile görüştüğümüzde mazbatayı almamız gerektiğini söyledi. Yarın da teşekkür turlarımızı tamamlayacağız. Çarşamba günü Sayın Başbakanımıza mazbatasını takdim edeceğiz. Hem de kaydımızı yaptıracağız" ifadelerini kullandı. İzmir'den milletvekili seçilen Ceyda Bölünmez Çankırı, "İzmir çok kıymetli bir şehir. Buradan milletvekili seçilmek bizim için büyük onur. Daha önce Mardin milletvekilliği yapmıştım. İnşallah önümüzdeki günlerde yapacağımız hizmetlerle İzmir'de daha çok adımız duyulacak" diye konuştu. Eski milli futbolcu Alpay Özalan da "Son derece mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım. Cumhurbaşkanımızın çizeceği yolda, ülkemize hizmet etmek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Allah mahcup etmesin, ülkemiz için hayırlısı olsun" dedi. KARATAŞ: HAYIRLI OLSUN
MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş eşliğinde Kültürpark içindeki İl Seçim Kurulu'na beraberlerinde MHP İl Başkanı Necat Karataş ile gelen MHP İzmir Milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Tamer Osmanağaoğlu mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Hasan Sümer'in elinden aldı. Karataş, burada yaptığı açıklamada, İzmir milletvekillerinin İzmir ve Türkiye için hayırlı hizmetlerde bulunacaklarına inandığını belirtti. CHP İzmir Milletvekilleri İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Hasan Sümer'den aldı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, mazbata alımından sonra yaptığı açıklamada, İzmir'in demokrasi, özgürlük ve hoşgörüye sahip çıktığını ifade etti. CHP İzmir Milletvekili seçilen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mazbatasını da yerine alan İl Başkanı Yücel, mazbatayı yarın Ankara'da bizzat teslim edeceğini açıkladı.