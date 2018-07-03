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’de tarihi eser operasyonu

Giriş Tarihi: 3.7.2018
İzmir’de tarihi eser operasyonu
İZMIR İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 42 yaşındaki V.K'nin tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Gaziemir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda Roma ve Doğu Roma dönemleri ile Helenistik ve İslami döneme ait farklı ebatlarda ve figürlerde 522 sikke, 6 bronz yüzük, 2 bronz mühür bulundu. Gözaltına alınan V.K. hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler müze yetkililerine teslim edildi.
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İzmir’de tarihi eser operasyonu
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