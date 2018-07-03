Kemalpaşa’da kiraz festivali yapıldı

KEMALPAŞA
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 47. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali final gecesi ile son buldu. Kiraz tadında Kemalpaşa resim yarışması ve en iyi kiraz yetiştiricisi ödül töreni ile sanatçılar Duygu Güleç, Veysel Mutlu ve Sinan Akçıl tarafından verilen konserlerle son bulan festivalin ödül töreninde konuşan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "Kemalpaşa Kiraz Festivalimiz, yarım asıra yaklaştı. Kuzey yarım kürede kirazın başkenti Kemalpaşa'dır. Biz kiraz vesilesiyle Kemalpaşa'mızı, önce İzmir
'e, ardından Türkiye'ye ve sonra da tüm dünyaya tanıtmanın gayreti içerisindeyiz. Bunu sadece Kemalpaşa Kiraz Festivali ile değil, birçok festivalle gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.