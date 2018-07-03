Kemeraltı’nın içinde ‘yapay’ trafik oluştu Büyükşehir’in tramvay inşaatı bitti, bu sefer de Kemeraltı ve çevresinde atık su projesi başladı. Proje kapsamında 860 sokak kapatıldı. Trafik, Kemeraltı’nın içine verilince keşmekeş yaşandı





ETAP ETAP KAZILACAK

3 etap halinde uygulanacak projenin ilk etabını oluşturan 860 sokaktaki çalışmaların 15 Temmuz'a kadar devam edeceği öğrenildi. Proje kapsamında ikinci etap çalışmaları ise 16-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu etapta Şehit Fethi Bey Caddesi'nin bir kısmı araç trafiğine kapatılacak. Birinci ve ikinci etap süresince Alsancak ve Çankaya yönünden gelen araçlar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı kullanarak Büyükşehir Belediye Sarayı önündeki Mucibur Rahman Sokak'tan Kemeraltı'na giriş yapabilecek. 1-30 Ağustos 2018 tarihleri arasında uygulanacak 3. etap çalışmalar kapsamında ise Fevzipaşa Bulvarı'nda bir şerit (Teknik durumun gerektirmesi halinde iki şerit) trafiğe kapatılacak. Fevzipaşa Bulvarı ile Şehit Fethi Bey Caddesi kesişimindeki hat deplasesi ise trafiğin etkilenmemesi için 1 gecede bitirilecek.



ESNAF DERTLI

Kemeraltı'nda yıllardan bu yana köfteci dükkanı işleten Zeki Öner, "Tarihi çarşıya araç sokmak zaten büyük bir hata. 860 sokağı kapatıp trafiği 861 sokağa vermek daha da büyük hata. İnsanlar araç yoğunluğundan ötürü sokakta yürüyemez hale geldi. Dolayısı ile bu esnafın işlerini de olumsuz yönde etkiliyor. Çalışmalar bir an önce bitirilmeli" dedi. Çay ocağı işleten Halit Yılmaz, "Bu işler ne zaman bitecek belli değil. Belirsizlik bizi ve işlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Artık ne yapılacaksa bir an önce yapılsın ve vakit geçirilmeden bitirilsin" dedi. Hediyelik eşya dükkanı işleten Mustafa Pilav, "Araç yoğunluğundan dolayı insanlar zaten dar olan sokakta yürüyemez hale geldi. Çocuklu anneler yoldan geçen araçlardan dolayı bebek arabalarını sürmekte büyük sıkıntı çekiyor. Artık yeter. Dayanacak gücümüz kalmadı" diye konuştu. Yalçın Baysal ise, "Keşke araç trafiğini Büyükşehir Belediyesi'nin önünden kesip tarihi çarşıya hiç araç sokmasalardı. Bu sokak Kızlar Ağası Hanı'na, Hisar Önü'ne giden sokak. Konak'a gelen turist buradan geçip Kızlar Ağası Hanı'na gidiyor. Her taraf toz toprak. Hoş bir manzara değil" diye isyan etti. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan altyapı çalışmaları ve tramvay inşaatı nedeniyle araç trafiğinin resmen durma noktasına geldiği kent merkezinde şimdi de İZSU'nun içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenileme çalışması başladı. Büyükşehir, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yaşanan su baskınlarının önüne geçmek amacıyla geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başladığı içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatlarını yenileme çalışması kapsamında tarihi çarşıya araç giriş-çıkışını sağlayan en önemli ulaşım aksı olan 860 sokak ile Fevzipaşa Bulvarı'ndan tarihi çarşıya girişi sağlayan 853 sokağın bir kısmını 28 Haziran Perşembe gecesi araç trafiğine kapattı. Sokağın araç trafiğine kapatılması ile birlikte tarihi çarşıdan Fevzipaşa Bulvarı'na çıkış yapmak isteyen araç sürücüleri eski il özel idare binasının yanındaki 861 sokağa yönlendirildi.3 etap halinde uygulanacak projenin ilk etabını oluşturan 860 sokaktaki çalışmaların 15 Temmuz'a kadar devam edeceği öğrenildi. Proje kapsamında ikinci etap çalışmaları ise 16-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu etapta Şehit Fethi Bey Caddesi'nin bir kısmı araç trafiğine kapatılacak. Birinci ve ikinci etap süresince Alsancak ve Çankaya yönünden gelen araçlar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı kullanarak Büyükşehir Belediye Sarayı önündeki Mucibur Rahman Sokak'tan Kemeraltı'na giriş yapabilecek. 1-30 Ağustos 2018 tarihleri arasında uygulanacak 3. etap çalışmalar kapsamında ise Fevzipaşa Bulvarı'nda bir şerit (Teknik durumun gerektirmesi halinde iki şerit) trafiğe kapatılacak. Fevzipaşa Bulvarı ile Şehit Fethi Bey Caddesi kesişimindeki hat deplasesi ise trafiğin etkilenmemesi için 1 gecede bitirilecek.Kemeraltı'nda yıllardan bu yana köfteci dükkanı işleten Zeki Öner, "Tarihi çarşıya araç sokmak zaten büyük bir hata. 860 sokağı kapatıp trafiği 861 sokağa vermek daha da büyük hata. İnsanlar araç yoğunluğundan ötürü sokakta yürüyemez hale geldi. Dolayısı ile bu esnafın işlerini de olumsuz yönde etkiliyor. Çalışmalar bir an önce bitirilmeli" dedi. Çay ocağı işleten Halit Yılmaz, "Bu işler ne zaman bitecek belli değil. Belirsizlik bizi ve işlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Artık ne yapılacaksa bir an önce yapılsın ve vakit geçirilmeden bitirilsin" dedi. Hediyelik eşya dükkanı işleten Mustafa Pilav, "Araç yoğunluğundan dolayı insanlar zaten dar olan sokakta yürüyemez hale geldi. Çocuklu anneler yoldan geçen araçlardan dolayı bebek arabalarını sürmekte büyük sıkıntı çekiyor. Artık yeter. Dayanacak gücümüz kalmadı" diye konuştu. Yalçın Baysal ise, "Keşke araç trafiğini Büyükşehir Belediyesi'nin önünden kesip tarihi çarşıya hiç araç sokmasalardı. Bu sokak Kızlar Ağası Hanı'na, Hisar Önü'ne giden sokak. Konak'a gelen turist buradan geçip Kızlar Ağası Hanı'na gidiyor. Her taraf toz toprak. Hoş bir manzara değil" diye isyan etti.