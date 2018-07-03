Kılıç’a “Yıldırım” ödül

TÜRKIYE'NIN
en önemli su ürünleri üreticisi ve sektörünün en büyüğü olan Kılıç Deniz Ürünleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan "2017 yılı ihracat ilk 1000" listesinde geçen sene olduğu gibi bu yıl da ilk 100 içinde yer aldı. "Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller" sektörünün de en çok ihracat yapan kuruluşu olması sebebiyle Kılıç Deniz'in ödülünü Başbakan Binali Yıldırım
takdim etti. Ödülü Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden alan Kılıç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, "2016'da yapmış olduğumuz 141 milyon dolarlık ihracatı yüzde 8 artışla 153 milyon dolara çıkardık. Ama bu yeterli değil. Bu anlayışla çalışıyoruz" diye konuştu.