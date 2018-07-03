Manisa’ya bir baraj daha

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tarımının yeni cazibe merkezi Manisa
Demirci'ye bir baraj daha geliyor. İlçe'de 6 baraj 4 gölet inşaatını aynı anda sürdüren DSİ 2. Bölge Müdürlüğü; 1540 dekar araziye can suyu verecek Kılavuzlar Barajı'nın da yüzde 40'ını tamamladı. 2019 yılı içerisinde su tutulması planlanan baraj hizmete girdiğinde üreticiye her yıl ortalama 1 milyon 700 bin lira daha kazandıracak. 2019 yılında su tutulması planlanan baraj hizmete girdiğinde bölge üreticisine 2018 rakamlarıyla ortalama 1 milyon 689 bin lira daha fazla kazandıracak.