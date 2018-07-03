Sardes’te M.Ö altyapı kurulmuş

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ilk kez altın ve gümüş paranın basılarak, kullanıldığı Sardes Antik Kenti, binlerce yıl önce kentte kurulan kanalizasyon sistemi ve dükkanlarda ısınma amaçlı kullanılan termal sistemle de dikkat çekiyor. Sardes Antik Kenti hakkında bilgiler veren Salihli Turizm Derneği Onursal Başkanı Araştırmacı Mustafa Uçar, "Jeotermali Roma Dönemi'nde, muhtemelen milattan sonra büyük depremin ardından kenti yeniden yapılandırmaları sırasında kullanmaya başlıyorlar. Bazı dükkanların ve evlerin içinde küçük küçük havuzlar var. Romalılar, belirli saatler içinde şehre soğuk içme suyu, belirli saatlerde de termal sıcak su veriyorlar. Kentte yaşayanlar da ihtiyaçlarına göre havuzlarda suyu yedekliyordu. Termal su ile ilk ısıtmayı yapan kent Sardes'tir. Köylülerin tarlalarda buldukları künkler matematikçi Thales'in yaptığı kanalizasyon ve drenaj sistemlerinin parçalarıdır. Kısaca antik Sardes kentinin altyapısı M.Ö. 660'larda yapılmış, belki de tarihteki ilk şehirdir" diye konuştu.