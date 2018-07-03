Tayfun Pektürk KSK’ye veda etti

BUGÜN NELER OLDU

3. Lig'de Karşıyaka'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Tayfun Pektürk, yeşil-kırmızılı camiaya veda etti. TFF 2. Lig'in yeni takımı Utaş Uşakspor'a giden Tayfun, sosyal medyada, "Son 3 sezon gururla taşıdığım formaya veda etmekteyim. Bu kararı almak benim için hiç kolay olmadı. Bu zamana kadar bana olan desteğiniz ve güveniniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım ki Karşıyaka ve bu büyük camia en kısa zamanda olması gereken yerlere ulaşır. Hakkınızı helal edin, benden yana herkese helal olsun" mesajını paylaştı.