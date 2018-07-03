Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Titi ile anlaşma tamam

Titi ile anlaşma tamam

İddialı bir kadro ile üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe, Bursaspor’lu Titi ile prensip anlaşmasına vardı. Kısa süre içinde Titi ile sözleşme imzalanması bekleniyor

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Titi ile anlaşma tamam
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe, transfer listesindeki Bursaspor'un Brezilyalı stoperi Titi'yle prensipte anlaşmaya vardı. Bursa'nın yeni sezon hazırlıklarına katılmayan ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren 30 yaşındaki futbolcu, bonservisini alıp sarı kırmızılı ekibe resmi imza atacak. Süper Lig'de 2015 yılından bu yana Kasımpaşa ve Bursaspor formalarını giyen Titi, ülkesinde Internacional, Vasco de Gama ve Bahia'da da oynadı. Titi, geçen sezon Bursaspor'da ligde tamamı ilk 11'de 31, Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta görev yaparak istikrarlı bir grafik ortaya koymuştu. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yine Bursaspor'dan Onur Atasayar ve Barış Yardımcı da bulunuyor. Göztepe'de Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki ilk etap çalışmalarının ardından Erzurum'da 15 Temmuz'a kadar sürecek kamp da başladı.

TAKIM TOPLANIYOR
temsilcisi, bu kampın ardından 19 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'nın Arnhem şehrinde kampa girecek. Göztepe'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan elenen Portekiz'in kadrosunda yer alan kaleci Beto ve Senegal kadrosunda turnuvaya veda eden yeni transfer Gassama, Hollanda kampında takıma katılacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Titi ile anlaşma tamam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN