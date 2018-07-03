Titi ile anlaşma tamam İddialı bir kadro ile üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe, Bursaspor’lu Titi ile prensip anlaşmasına vardı. Kısa süre içinde Titi ile sözleşme imzalanması bekleniyor

Giriş Tarihi: 3.7.2018